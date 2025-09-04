Δημογλίδου για τη μαφία της Κρήτης: Έρχονται και άλλες συλλήψεις - ΒΙΝΤΕΟ

Σήμερα απολογούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στη μεγάλη εγκληματική οργάνωση της Κρήτης με τη Δικαιοσύνη να αποφασίζει για την προφυλάκισή τους.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι αύριο θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι, ενώ στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας βρίσκεται και δεύτερη δικογραφία που περιλαμβάνει σοβαρότερα αδικήματα, όπως εκβιασμούς, σωματικές βλάβες και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Διαβάστε επίσης

Υπήρχαν ήδη στοιχεία, οπότε 16 άτομα βρίσκονται ήδη στη φυλακή για τα αδικήματα που έχουν διαπράξει και εντάσσονται στην εγκληματική οργάνωση.