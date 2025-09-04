PoliceNET of Greece logo
Δημογλίδου για τη μαφία της Κρήτης: Έρχονται και άλλες συλλήψεις - ΒΙΝΤΕΟ

11:14 | 04/09/2025

Σήμερα απολογούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στη μεγάλη εγκληματική οργάνωση της Κρήτης με τη Δικαιοσύνη να αποφασίζει για την προφυλάκισή τους.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι αύριο θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι, ενώ στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας βρίσκεται και δεύτερη δικογραφία που περιλαμβάνει σοβαρότερα αδικήματα, όπως εκβιασμούς, σωματικές βλάβες και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Υπήρχαν ήδη στοιχεία, οπότε 16 άτομα βρίσκονται ήδη στη φυλακή για τα αδικήματα που έχουν διαπράξει και εντάσσονται στην εγκληματική οργάνωση.

