Δημιουργία Ομάδων Εργασίας της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προχωρά στη δημιουργία Ομάδων Εργασίας με σκοπό την εξέταση, εξειδίκευση, τεκμηρίωση, διεκπεραίωση και διαμόρφωση προτάσεων προς το Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α. επί εργασιακών, συνδικαλιστικών, εκπαιδευτικών και λοιπών θεμάτων που ενισχύουν την εξωστρέφεια και προάγουν την κοινωνική ευαισθησία.

Οι Ομάδες Εργασίας θα συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στα γραφεία της Ένωσης, κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι έως τώρα συγκροτημένες Ομάδες είναι οι εξής:

Επιτροπή Εκπαιδευτικών Δράσεων, Κοινωνικών Θεμάτων & Εξωστρέφειας Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Πρόεδρος: Βαγενά Σοφία

Βαγενά Σοφία Αντιπρόεδρος: Φούκας Θεόδωρος

Φούκας Θεόδωρος Γραμματέας: Μπελίτσα Αλιδή

Μπελίτσα Αλιδή Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Δράσεων: Κόκκαλης Ιωάννης

Κόκκαλης Ιωάννης Υπεύθυνος Κοινωνικών Θεμάτων: Πατσιαούρας Κων/νος

Επιτροπή Μεταθέσεων & Εργασιακών Δικαιωμάτων Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Πρόεδρος: Κορδαλής Παναγιώτης

Κορδαλής Παναγιώτης Αντιπρόεδρος: Ταρσούνας Παντελής – Βασίλειος

Ταρσούνας Παντελής – Βασίλειος Γραμματέας: Κατσαούνης Αριστείδης

Κατσαούνης Αριστείδης Μέλη: Σακκάς Παναγιώτης, Σιδηράς Νικόλαος

Τα μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α. δύνανται να καταθέτουν τις προτάσεις τους για ζητήματα που θα απασχολήσουν τις νεοσυσταθείσες επιτροπές, είτε δια ζώσης στα γραφεία της Ένωσης (Καρύστου 3, πλησίον μετρό Πανόρμου), είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση [email protected]. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αναγραφή του Α.Γ.Μ. και του ονοματεπώνυμου του μέλους.

Η Ένωσή μας θα προχωρήσει και στη σύσταση επιπλέον Επιτροπών που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στο έργο της, με στόχο την εργασιακή αρμονία και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Προς τούτο, καλούμε όλους τους συναδέλφους να συνδράμουν στις Επιτροπές, καθώς η πρόοδος, η εκπαίδευση και η κοινωνική προσφορά αποτελούν υπόθεση όλων μας.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος