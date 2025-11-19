Δήλωση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη - ΒΙΝΤΕΟ

Δήλωση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στη Θεσσαλονίκη, πριν την έναρξη της εκδήλωσης «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή: 13 πόλεις ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας»

Οι πολιτικές μας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας αποδίδουν

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια

«Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την καταπολέμηση της βίας. Η ενδοοικογενειακή βία, είναι ένα θλιβερό κοινωνικό πρόβλημα που, δυστυχώς, απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες γυναίκες θύματα, χιλιάδες παιδιά θύματα κακοποιητών και είμαστε εδώ, λοιπόν, να πούμε ότι οι πολιτικές μας αποδίδουν. Οι πολιτικές μας έχουν αποτέλεσμα. Κάθε χρόνο είμαστε όλο και καλύτερα από πλευράς αποτελεσμάτων, κάθε χρόνο είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί, ακόμη πιο κοντά στα θύματα. Θέλω να καλέσω όλες τις γυναίκες, όλα τα παιδιά, κάθε άνθρωπο που υφίσταται βία, να καταγγέλλει τη βία, να “σπάσουμε” τη σιωπή, να μην φοβάται κανείς, είμαστε εδώ και θα σας προστατεύσουμε”, σημείωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη Θεσσαλονίκη, πριν την έναρξη της εκδήλωσης «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή: 13 πόλεις ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας».

Υπενθυμίζεται ότι η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας» και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Σε λίγες μέρες, στις 25 Νοεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται σήμερα, εδώ, στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση με θέμα τις πολιτικές που εφαρμόζονται εναντίον της βίας των γυναικών. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στην εποχή μας, δυστυχώς, η βία, όλο και περισσότερο, αυξάνεται. Σε πολλά πεδία της κοινωνικής μας ζωής, έβλεπα εδώ, προηγουμένως, ζωγραφιές από τα πολύ μικρά παιδιά, από το δημοτικό σχολείο, εκεί όπου κοντά έμενε ο Άλκης Καμπανός και έρχεται στη μνήμη μας και πάλι ένα τόσο βίαιο αιματηρό γεγονός.

Η βία λοιπόν, η οποία απλώνεται παντού, σε όλο τον πλανήτη, στη χώρα μας, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει ως οικογένεια, ως σχολείο, ως πολιτική, ως χώρα, συνολικά ως ελληνική κοινωνία. Να την καταπολεμήσουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε και διαθέτουμε πολλά.

Και είμαστε εδώ σήμερα, η Ελληνική Αστυνομία, να διαβεβαιώσει τους Έλληνες πολίτες ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την καταπολέμηση της βίας. Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα θλιβερό κοινωνικό πρόβλημα που, δυστυχώς, απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες γυναίκες θύματα, χιλιάδες παιδιά θύματα κακοποιητών.

Και είμαστε εδώ, λοιπόν, να πούμε ότι οι πολιτικές μας αποδίδουν. Οι πολιτικές μας έχουν αποτέλεσμα. Κάθε χρόνο είμαστε όλο και καλύτερα από πλευράς αποτελεσμάτων, κάθε χρόνο είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί, ακόμη πιο κοντά στα θύματα, χιλιάδες καταγγελίες, περίπου 13.000 συλλήψεις το 2025, τώρα, που ολοκληρώνεται το έτος.

Θέλω να καλέσω όλες τις γυναίκες, όλα τα παιδιά, κάθε άνθρωπο που υφίσταται βία, να καταγγέλλει τη βία, να “σπάσουμε” τη σιωπή, να μην φοβάται κανείς, είμαστε εδώ και θα σας προστατεύσουμε.