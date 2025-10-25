Δήλωση του Θεόφιλου Λεονταρίδη για το επίδομα παραμεθορίου σε ένστολους

Δήλωση του Βουλευτή Σερρών της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη:

Μετά από συνεχή επικοινωνία και παρεμβάσεις μου εξετάζεται το επίδομα παραμεθορίου 130 ευρώ ως επόμενο βήμα να δοθεί σε όλους τους ένστολους του παραμεθορίου Νομού μας και άλλων Νομών

Επικοινωνία είχα με τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά για την επέκταση του επιδόματος παραμεθορίου και στους υπόλοιπους ένστολους - στρατιωτικούς , αστυνομικούς και πυροσβέστες που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές (Σέρρες, Δράμα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καστοριά, Κιλκίς, Ξάνθη, Ροδόπη, Πέλλα, Φλώρινα).

Ήδη έγινε το πρώτο βήμα με την χορήγηση του επιδόματος σε ακριτικές περιοχές του Ν.Σερρών όπως το Α.Τ. Ποροίων , Α.Τ. Σιδηροκάστρου , ΤΣΦ Προμαχώνα και Κέντρο Επαφής Προμαχώνα .

Ως επόμενο βήμα και στο πλαίσιο των δημοσιονομιών δυνατοτήτων εξετάζεται επίσης η επέκταση του επιδόματος των 130 ευρώ σε όλους τους ένστολους στους προαναφερθέντες παραμεθόριους Νομούς.

Είναι γνωστό ότι με συνεχείς παρεμβάσεις μου στην Βουλή και στους αρμόδιους φορείς είχα καταθέσει τεκμηριωμένες μελέτες και καρπός αυτών των προσπαθειών , υπήρξε η ένταξη ολόκληρου του Ν.Σερρών στις παραμεθόριες περιοχές με τον Ν3613/2007 καθώς και η θεσμοθέτηση του με τον ν.3714/2008 του επιδόματος παραμεθορίου στους υπαλλήλους του Δημοσίου , των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ που υπηρετούν στην περιοχή μας.

Σημειώνω πως στις 6.3.2023 , μετά από τις συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς , κατέθεσα και σχετική ερώτηση στη Βουλή , να δοθεί το επίδομα παραμεθορίου σε όλους τους ένστολους , με βάση την αρχή της ισονομίας με τις διατάξεις του Ν 4472/2017 , όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν 4553/2018

Επίσης το αίτημα αυτό τυγχάνει της υποστήριξης του πρώην Προέδρου της Βουλής και σημερινού Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον οποίο είχαμε συναντηθεί.