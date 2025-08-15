Δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης έστειλε με δήλωση του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη σημερινή εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου. Από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στις Κορακιές Χανίων όπου παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι «αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, όμως με αυτοπεποίθηση και με μια αίσθηση η οποία αναβλύζει μέσα από την ίδια τη δύναμη που μας δίνει η αναφορά μας στην Παναγία, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε μπροστά».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε όσους «αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς» και στους πυροσβέστες και τους εθελοντές που «δίνουν τον δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα με την κλιματική κρίση».

Διαβάστε επίσης

«Η Κοίμηση της Θεοτόκου είναι μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Σήμερα Δεκαπενταύγουστο, στο μέσο του καλοκαιριού αναλογιζόμαστε και παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας για να αντιμετωπίσουμε, τόσο τις προσωπικές, όσο και τις συλλογικές δυσκολίες. Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής ενότητας και αυτοπεποίθησης. Η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε όλους αυτούς, οι οποίοι αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς. Στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και στους αγωνιστές της πυροσβεστικής και τους εθελοντές μας, όλους όσοι δίνουν τον δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα με την κλιματική κρίση» είπε ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Σήμερα δεν είναι μέρα για πολιτικές δηλώσεις. Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μπορούμε να βρίσκουμε πάντα τη δύναμη εκείνη, να πορευόμαστε πρώτα και πάνω απ όλα με ενότητα. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, όμως με αυτοπεποίθηση και με μια αίσθηση η οποία αναβλύζει μέσα από την ίδια τη δύναμη που μας δίνει η αναφορά μας στην Παναγία, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες σε όλους τους Έλληνες στην πεταλίδα μας και απανταχού της Γής».