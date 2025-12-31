Δήλωση του Μιχάλη Καραμαλάκη

Με αφορμή την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα δημοτικά τέλη, ο Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Μ. Καραμαλάκης τονίζει:

"Η πρόσφατη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία ακυρώνεται κρίσιμο μέρος της απόφασης 534/2025 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τον καθορισμό δημοτικών τελών και φόρων για το έτος 2026, αποτελεί ηχηρή θεσμική αποδοκιμασία της πολιτικής επιλογής και της διοικητικής πρακτικής της Δημοτικής Αρχής.

Η ακύρωση αφορά τον γενικό συντελεστή και τους εννέα (9) ειδικούς συντελεστές του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις επαγγελματικές παροχές, οι οποίοι επιβλήθηκαν χωρίς την απαιτούμενη ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, κατά παράβαση της νομοθεσίας και της πάγιας νομολογίας.

Υπενθυμίζουμε ότι η παράταξή μας εξέφρασε, κατά τη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την κάθετη και τεκμηριωμένη αντίρρηση της στην προτεινόμενη αύξηση των δημοτικών τελών, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και τις σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που αυτή συνεπάγεται για πολίτες και επαγγελματίες.

Η ακύρωση δεν ήταν τυχαία. Ήταν απολύτως προβλέψιμη.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, ότι:

∙ δεν τεκμηριώνεται η αρχή της ανταποδοτικότητας,

∙ δεν αιτιολογείται επαρκώς η διαβάθμιση των συντελεστών,

∙ δεν αποδεικνύεται ο βαθμός επιβάρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά κατηγορία ακινήτων,

∙ παραλείπονται κρίσιμες νομοθετικές προβλέψεις, ιδίως για κατηγορίες όπως οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης.

Με απλά λόγια, η Δημοτική Αρχή επέλεξε να αυξήσει τα τέλη χωρίς νομική θωράκιση, χωρίς σοβαρή τεκμηρίωση και χωρίς σεβασμό στη διοικητική νομιμότητα.

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν είναι ένα απλό «τεχνικό λάθος».

Αναδεικνύει:

τη βιασύνη με την οποία ελήφθη μια απόφαση που δεσμεύει οικονομικά τον Δήμο για τουλάχιστον τέσσερα έτη, την έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού την αδιαφορία για τις συνέπειες σε επαγγελματίες και δημότες και τελικά μια αντίληψη διοίκησης που αντιμετωπίζει τα δημοτικά τέλη ως λογιστικό εργαλείο και όχι ως θεσμική υποχρέωση με κοινωνική διάσταση.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν λειτουργεί με τη λογική «αποφασίζουμε και βλέπουμε».

Τα δημοτικά τέλη είναι βαριά διοικητική πράξη με άμεσες οικονομικές συνέπειες.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα:

Οι δημοτικές αποφάσεις δεν κρίνονται από τον αριθμό των ψήφων που τις υπερψηφίζουν, αλλά από τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη θεσμική τους επάρκεια.

Η παράταξή μας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται:

∙ την κοινωνική δικαιοσύνη και

∙ το δικαίωμα των δημοτών και των επαγγελματιών του Ηρακλείου να μην επιβαρύνονται από πρόχειρες και νομικά ελλιπείς αποφάσεις.

Το ζητούμενο είναι η σοβαρή, υπεύθυνη και θεσμικά ορθή διοίκηση του Δήμου"



Πηγή: cretalive.gr