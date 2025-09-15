Δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

Η ανάρτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

«Όλες αυτές οι επιτυχίες αποδεικνύουν τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την επιχειρησιακή ικανότητα των στελεχών της Ελληνική Αστυνομία και τους αξίζουν συγχαρητήρια.»

Διαβάστε επίσης

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, κάνει αναφορά στις επιτυχίες και συγχαίρει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία δουλεύει μεθοδικά και αποτελεσματικά, τόσο όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίας πετρελαίου, αλλά και του εγκληματικού δικτύου στην Κρήτη. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στη συνολική μας προσπάθεια για την προστασία των ανηλίκων από τη βία και τους εθισμούς, στο αλκοόλ, τα καπνικά προϊόντα και το διαδίκτυο. Με την πλήρη εφαρμογή του νέου νόμου για την προστασία των ανηλίκων, δεν δείχνουμε καμία ανοχή σε όσους θέτουν τα παιδιά μας σε κίνδυνο.