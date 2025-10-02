Δηλώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

Το μήνυμα ότι ότι «η ανοχή που κυριάρχησε για πολλές δεκαετίες σε πολλούς τομείς και πολλές περιοχές, δεν μπορεί να είναι ανεκτή, οι αντιλήψεις που καλλιέργησαν την ανομία και την παραβατικότητα δε θα συνεχιστούν» έστειλε από τα Χανιά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την αποτίμηση του έργου της Γενικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης. Όπως είπε χαρακτηριστικά

«Η αστυνομία στην Κρήτη κάνει μεγάλη προσπάθεια για να επιβάλει αλλαγή αντιλήψεων που οδήγησαν στην ανοχή και την εγκληματικότητα. Έχουμε σε περιπτώσεις κυρίως γάμων και κοινωνικών εκδηλώσεων 32 περιστατικά που καταγγέλθηκαν στην αστυνομία. Έχουν γίνει 34 κατ΄οίκον έρευνες και 42 συλλήψεις γι’ αυτά τα γεγονότα στα οποία κυριαρχούν αυτές οι αντιλήψεις ελεύθερης και παράνομης χρήσης των όπλων» συμπλήρωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως «Δεν ασχολούμαστε, δεν ερευνούμε τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη και όποιον εργάζεται για να ζήσει την οικογένειά του. Στόχος είναι να διερευνήσουμε τις εγκληματικές ομάδες, να τις παραπέμψουμε στη δικαιοσύνη με στόχο να εξαρθρωθεί ένα κύκλωμα που με διάφορους τρόπους προσπορίζονταν ενισχύσεις που ήταν τόσο πολύτιμες για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους».

Παράλληλα συνεχάρη τα τοπικά στελέχη της ΕΛΑΣ, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Διεύθυνση Χανίων για την πρόσφατη εξάρθρωση της φερόμενης μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά.

