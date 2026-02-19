Δηλώσεις του Μ. Χρυσοχοϊδη για το σχέδιο «ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στον Τ/Σ ΣΚΑΪ και την εκπομπή Αταίριαστοι», ο κ. Χρυσοχοϊδης αναφέρθηκε στις κάμερες στο οδικό δίκτυο της Αττικής, δηλώνοντας τα εξής:

Η αστυνομία μέχρι στιγμής δεν στέλνει κανένα μήνυμα για βεβαίωση τροχονομικής παράβασης.

Τώρα τοποθετούνται οι κάμερες της Περιφέρειας, συνολικά 300 κάμερες και ήδη έχουν τοποθετηθεί ορισμένες. Περίπου τον Ιούνιο, όλο το σύστημα αυτό των καμερών της Περιφέρειας που θα βεβαιώνουν μόνο την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, θα είναι σε διασταυρώσεις.

Έχουν τοποθετηθεί περίπου 8 “έξυπνες” κάμερες, τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε κάποια σημεία του λεκανοπεδίου και βεβαιώνουν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, χρήση κινητού κλπ.

Λειτουργεί, πιλοτικά, ένας μικρός αριθμός, προς το παρόν, καμερών στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και βεβαιώνουν παραβάσεις για αυτούς που κινούνται παρανόμως στις λεωφορειολωρίδες. Οι παλιές κάμερες που ελέγχουν τις λεωφορειολωρίδες λειτουργούν μεν, αλλά είναι παλιές και χρειάζεται μεγάλη διαδικασία και επεξεργασία για να φτάσουν στον αποδέκτη.

Τέλος, λειτουργούν και της Αττικής Οδού και οι κλήσεις έρχονται μέσω gov.gr, στον ηλεκτρονικό φάκελο του καθενός μας. Εκεί, πλέον, πάει ο καθένας μας, υποβάλλει τις ενστάσεις του και πράττει τα δέοντα.