Δηλώσεις του Διευθυντή της Δίωξης Ναρκωτικών

Για την αυξητική τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, να επιχειρούν να καλλιεργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στην επαρχία, μέλη κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες ωστόσο εντοπίζονται από τις αστυνομικές αρχές, μίλησε στο iefimerida.gr o Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, του ελληνικού FBI, Ιωάννης Καρυδάκος.

Aφορμή στάθηκε η νέα επιχείρηση της Δίωξης, εικόνες από την οποία παρουσίασε το iefimerida.gr, σε δασώδη και δύσβατη περιοχή στην Αγία Μαρίνα Ιωαννίνων, κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Υπενθυμίζεται πως εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν 1650 δενδρύλλια κάνναβης που έφταναν τα 3 μέτρα και η αξία τους υπολογίζεται ότι ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ. Συνδρομή παρείχαν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και της ΕΚΑΜ.

«Είναι μία τάση η οποία δεν είναι καινούργια, αλλά είναι αυξητική τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε μεγάλες φυτείες στην επαρχία στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο να εντοπιστούν γιατί η γεωμορφία του εδάφους της χώρας μας είναι τέτοια που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες οι φυτείες στα βουνά. Δεν επιλέγουν κάμπους, δεν επιλέγουν πολύ εύκολα σημεία. Αυτά που επιλέγουν είναι δυσπρόσιτα, στα βουνά».

Η συνεργασία με τις αλβανικές Αρχές

Ο κ. Καρυδάκος, μίλησε για την συνεργασία που υπάρχει με τις αλβανικές Αρχές, οι οποίες έδωσαν την πληροφορία στις ελληνικές σχετικά με την εν λόγω φυτεία. Ανέφερε μάλιστα πως το σημείο δεν επιλέχθηκε τυχαία, αλλά εξυπηρετούσε τους καλλιεργητές, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη.

«Την πληροφορία την είχαμε τις τελευταίες 2 εβδομάδες περίπου και ήρθε από τις αλβανικές αρχές. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον γιατί έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή συνεργασία τα τελευταία χρόνια.

Ταυτόχρονα επιχείρησαν και αλβανικές ειδικές δυνάμεις από την περιοχή της Αλβανίας για τον εντοπισμό των καλλιεργητών. Η πληροφόρηση που είχαμε είναι ότι μπαίνουν οι καλλιεργητές από το αλβανικό μέρος, πολύ νωρίς το πρωί, καλλιεργούν τη φυτεία στο ελληνικό μέρος και στη συνέχεια ξαναφεύγουν προς την Αλβανία και είναι ένας τρόπος για να μην συλληφθούν, καθώς εμείς δεν μπορούμε να περάσουμε στο Αλβανικό μέρος.

Κάναμε μια κυκλωτική κίνηση με τις Αλβανικές αρχές για να μπορέσουμε να τους εντοπίσουμε. Οι έρευνες συνεχίζονται, χωρίς να μπορούμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή γιατί δεν είναι σίγουρο. Υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξουν και συλλήψεις. Έχουμε πάρει βιολογικό υλικό από την φυτεία, από διάφορα πειστήρια που βρέθηκαν εκεί και περιμένουμε να δούμε αν θα ταυτοποιηθούν».

Οι δυσκολίες της επιχείρησης στα ελληνοαλβανικά σύνορα

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί της Δίωξης, κατά την διάρκεια της επιχείρησης.

«Ήταν μια δύσκολη επιχείρηση γιατί η έκταση ήταν αρκετά μεγάλη. Μιλάμε για τα ελληνοαλβανικά σύνορα, μιλάμε για βουνά με πολύ πυκνή βλάστηση, κακοτράχαλα βουνά, δύσκολα προσβάσιμα. Κατά συνέπεια ήταν δύσκολο και να προσεγγίσουμε και δύσκολο να καθαρίσουμε τον χώρο μήπως υπάρχει κάποιος καλλιεργητής εκεί μέσα. Ακόμα πιο δύσκολο ήταν να τα ξεριζώσουμε και να τα βγάλουμε από εκεί. Για τον λόγο αυτό επιστρατεύτηκε ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας που μας βοήθησε πάρα πολύ διαφορετικά θα κάναμε μέρες. Μιλάμε για δέντρα πολύ μεγάλα. Παίζει ρόλο η εποχή. Συνήθως Σεπτέμβριο –Οκτώβριο είναι η περίοδος κατά την οποία έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο τα δέντρα και είναι η περίοδος συγκομιδής. Είχαν φτάσει σχεδόν τα 3 μέτρα ύψος που σημαίνει ότι είχαν ποτιστεί καλά και είχαν μείνει εκεί πάνω αρκετούς μήνες, σίγουρα πάνω από 3 και 4».

