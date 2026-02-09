Δηλαδή τι περιμένετε; Να έχουμε και άλλον νεκρό αστυνομικό; - Άρθρο 11 εκπροσώπων των Αστυνομικών

Εκκωφαντική η σιωπή της ΠΟΑΣΥ για τα επεισόδια στο ΑΠΘ που είχε ως αποτέλεσμα το τραυματισμό συναδέλφου έπειτα από επίθεση μολότοφ.

Ο σοβαρός τραυματισμός αστυνομικού δεν αγγίζει τα ανώτατα κλιμάκια της Ομοσπονδίας για να ανακοινώσουν ένα "ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ" λες και στοιχίζει...

Κύριοι στην ΠΟΑΣΥ υποχρέωση σας είναι να στηρίζετε όλους τους συναδέλφους που ρίχνονται καθημερινά στη φωτιά για την ασφάλεια του πολίτη κάτω από αντίξοες συνθήκες χωρίς υστεροβουλία και συνδικαλιστική μικροπολιτικη!

Είναι απαράδεκτο σχεδόν δύο 24ωρα μετά την δολοφονική επίθεση κατά των αστυνομικών και ενώ σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να γίνεται συζήτηση η Πανελλήνια Ομοσπονδία των αστυνομικών να μην έχει αρθρώσει ούτε μια λέξη λες και δεν έγινε τίποτα .

Δηλαδή τι περιμένετε ;

Να έχουμε και άλλον νεκρό αστυνομικό ;

Επίσης, είναι ολοφάνερη η έλλειψη σε επιχειρησιακά μέσα για να αντιμετωπίσουν αστυνομικές δυνάμεις τέτοιες φονικές επιθέσεις .

Θεσμικά η Ένωση Θεσσαλονίκης και Αθηνών έκαναν προτάσεις για την βελτίωση των μέσων όπως π.χ. χρωμοσφαιρες και πλαστικές σφαίρες ,τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλες τις σύγχρονες αστυνομίες ανά τον κόσμο .

Εσείς τι κάνατε ;

Μεταφέρατε όπως οφείλετε αυτές τις προτάσεις στους αρμόδιους ;

Από ότι φαίνεται όχι

Αφού δια στόματος της εκπροσώπου της Ελληνικής αστυνομίας αυτές οι προτάσεις είναι "προσωπικές απόψεις του προέδρου ".

Άρα κύριοι δεν τα έχετε μεταφέρει σε κανέναν .

Και εδώ σιωπή !

Οι αστυνομικοί λοιπόν που υποτίθεται εκπροσωπείτε, απαιτούν να γίνετε η ΦΩΝΗ τους και όχι να σιωπατε και να μένετε πίσω από τις εξελίξεις .

Εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ΕΑΥΘ :