Δικογραφία σε βάρος 4 γυναικών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, ταυτοποιήθηκαν -4- ημεδαπές γυναίκες, ηλικίας 18, 29, 36 και 37 ετών, οι οποίες κατηγορούνται για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών, οι ανωτέρω κατηγορούμενες, με μία ακόμη συνεργό τους, που αναζητείται, ενεργώντας με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προέβησαν τον μήνα Ιούλιο τρέχοντος έτους, στην αφαίρεση προϊόντων συνολικής αξίας -365- ευρώ, από σούπερ μάρκετ στην πόλη του νησιού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.