Δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος εταιρείας και ιδιώτιδας για παράνομη διεξαγωγή και προώθηση τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος ημεδαπής, καθώς και σε βάρος αλλοδαπής εταιρείας, διαχειρίστριας ιστότοπου παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, για παράβαση της νομοθεσίας αναφορικά με τη ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση των παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, προέκυψε ότι η ημεδαπή προέβαινε σε παράνομη προώθηση και διαφήμιση τυχερών παιγνίων, που διοργανώνονταν και διεξάγονταν από την ανωτέρω εταιρεία μέσω ιστοτόπων, χωρίς άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Πιο αναλυτικά, από την ενδελεχή ψηφιακή έρευνα, τη συνδυαστική αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών και την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, πιστοποιήθηκε ότι η ημεδαπή, ως διαχειρίστρια προφίλ σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, ανήρτησε παράνομες διαφημιστικές δημοσιεύσεις υπό μορφή «ιστοριών», με στόχο την προώθηση του ανωτέρω ιστότοπου τυχερών παιγνίων.

Σημειώνεται ότι, ο διαφημιζόμενος ιστότοπος εντάχθηκε στον κατάλογο Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων «Blacklist», που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

