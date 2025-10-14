Δικάζεται σήμερα ένας Αστυνομικός και 15 ακόμα άτομα - Εμπλέκονται σε σοβαρή υπόθεση

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων των Ιωαννίνων η δίκη 16 συνολικά εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση που δρούσε στο σωφρονιστικό κατάστημα των Ιωαννίνων και είναι γνωστή ως «μαφία των φυλακών».

Εγκέφαλος της οργάνωσης θεωρείται ένας Αλβανός βαρυποινίτης ο οποίος έχει μεταχθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους ο πρώην υποδιευθυντής των φυλακών, δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι και ένας αστυνομικός οι οποίοι κρατούνται από τον Ιούλιο του 2024.

Ένας από τους κατηγορούμενους δεν έχει μεταφερθεί στα Ιωάννινα καθώς δικάζεται στην Αθήνα για άλλη υπόθεση. Αυτό όμως δεν οδήγησε σε διακοπή της δίκης αλλά σε διαχωρισμό της υπόθεσής του από το υπόλοιπο κατηγορητήριο.

Οι 16 συνολικά εμπλεκόμενα κατηγορούνται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Όλα αυτά οργανώνονταν μέσα από τις φυλακές με παρακλάδια της οργάνωσης να δρουν και εκτός αυτών.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να είναι πολυήμερη με το δικαστήριο να ορίζει από σήμερα άλλες τρεις δικάσιμες.

Πηγή: epiruspost.gr