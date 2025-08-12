Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους, οι οποίοι όμως επέδειξαν πλαστές ταυτότητες

Αθώοι κρίθηκαν από το δικαστήριο δύο εργαζόμενοι νυχτερινού κέντρου στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κατηγορούνταν ότι επέτρεψαν την είσοδο σε τρεις ανήλικους και τους πούλησαν αλκοόλ, με αποτέλεσμα ένα από τα παιδιά να μεταφερθεί με ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Ωστόσο, όπως κατέθεσαν εργαζόμενοι του νυχτερινού κέντρου στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης.

Διαβάστε επίσης

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, όταν ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία για έναν 16χρονο, ο οποίος ήταν σε κακή κατάσταση λόγω μέθης και βρισκόταν με τους φίλους του έξω από νυχτερινό κέντρο. Η αστυνομία συνέλαβε δύο εργαζόμενους, έναν 59χρονο και έναν 29χρονο, στους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παράνομη πώληση αλκοόλ σε ανήλικους. Ο 29χρονος, ο οποίος εργάζεται ως «πορτιέρης» στο μαγαζί, κατέθεσε ότι οι ανήλικοι τού έδειξαν ψεύτικες -όπως αποδείχθηκε- ταυτότητες και δεν φαίνονταν μικρότεροι από 18 χρονών καθώς είναι μεγαλόσωμοι. Πάντως, εργαζόμενος στην υποδοχή του καταστήματος που κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης, ανέφερε ότι γίνεται έλεγχος ταυτοτήτων καθώς αποτελεί πολιτική του μαγαζιού, και πλέον θα ζητούνται έγχαρτες.

Σημειώνεται ότι με εισαγγελική εντολή, διατάχθηκε η σύνταξη δικογραφίας και σε βάρος των ίδιων των ανηλίκων, καθώς και των γονέων τους για πιθανή παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.