Δικαστική δικαίωση γυναικών υποψηφίων Δικαστικών Αστυνομικών

Γράφει ο Δικηγόρο Αθηνών Πέτρο Εμμ. Αγγελάκη

Στις αθλητικές δοκιμασίες υποψηφίων της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση θέσεων του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, κλήθηκαν και γυναίκες, οι οποίες είχαν γεννήσει πριν από έναν μήνα περίπου και διένυαν την περίοδο της λοχείας.

Διαβάστε επίσης

Ως εκ τούτου δεν ήταν σε θέση αντικειμενικά να συμμετέχουν σε αθλητικές δοκιμασίες και για τον λόγο αυτό ζήτησαν να αναβληθεί η εξέτασή τους στις αθλητικές δοκιμασίες, σε χρόνο μετά από ένα εξάμηνο από τον τοκετό, ώστε να έχει επανέλθει το σώμα τους στο φυσιολογικό, σύμφωνα με τα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης. Η Διοίκηση απέρριψε το αίτημά τους, κρίνοντας ότι δεν υφίστατο στην περίπτωσή τους ανωτέρα βία, που να δικαιολογεί την αναβολή της εξέτασής τους.

Αποκλεισθείσες για τον ανωτέρω λόγο γυναίκες υποψήφιες προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο, με αποφάσεις του, που μόλις εκδόθηκαν, τις δικαίωσε.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι από τις σχετικές διατάξεις του νόμου και της προκήρυξης που αφορούν στις αθλητικές δοκιμασίες, ερμηνευόμενες υπό το φως των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που προστατεύουν τη μητρότητα και απαγορεύουν κάθε διάκριση που βασίζεται στο φύλο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως σε συσχετισμό με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, δικαιολογείται χάριν της προστασίας της μητρότητας, την οποία ο συνταγματικός νομοθέτης ανήγαγε σε υποχρέωση του κράτους, η αναβολή της αθλητικής εξέτασης, σε χρόνο μεταγενέστερο του προκαθορισμένου για τη διενέργεια των αθλητικών εξετάσεων και συγκεκριμένα εωσότου, μετά τη γέννηση του τέκνου της, η υποψήφια θα είναι σε θέση να υποβληθεί στις δοκιμασίες αυτές.

Αθήνα, 14-7-2025

ΠΕΤΡΟΣ Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 8, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 105 64

ΤΗΛ. 210-3213546 – [email protected]

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ – Α. ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Α.Μ. ΔΣΑ 80665)