Δικαστική δικαίωση άνδρα υποψηφίου αστυνομικών σχολών

Γράφει ο Δικηγόρο Αθηνών Πέτρο Εμμ. Αγγελάκη

Άνδρας υποψήφιος αστυνομικών σχολών βρέθηκε κατά την αναστημομέτρησή του στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα να μην έχει το απαιτούμενο ανάστημα (1,70 μ.), αλλά 1,695 μ., ήτοι πέντε χιλιοστά κάτω από το ελάχιστο όριο αναστήματος.

Για τον λόγο αυτόν αποκλείστηκε η περαιτέρω συμμετοχή του στις διαδικασίες του οικείου διαγωνισμού και δεν κατατάχθηκε σε αστυνομική σχολή, παρά το γεγονός ότι είχε συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ο ανωτέρω προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, αμφισβητώντας την ορθότητα της αναστημομέτρησής του και επικαλούμενος άλλες επίσημες αναστημομετρήσεις του από δημοσίους φορείς οι οποίες προσδιόριζαν το ανάστημά του σε 1,70μ.

Το Δικαστήριο τον δικαίωσε κρίνοντας ότι, βάσει των στοιχείων αυτών, γεννάται ευλόγως αμφιβολία και κλονίζεται η νομιμότητα του αποκλεισμού του.

