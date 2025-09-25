Δικαστική Αστυνομία: "Θωρακίζεται" με 89 νέα οχήματα για τις ανάγκες της υπηρεσίας

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την παραλαβή 89 οχημάτων που θα ενισχύσουν τον αστυνομικό τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας.

Πριν λίγες ημέρες, παρουσία του υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα και του γενικού γραμματέα Πέλοπα Λάσκου, παραδόθηκαν τα πρώτα τέσσερα υβριδικά, φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα, τα οποία θα διατεθούν σε δικαστικές και εισαγγελικές υπηρεσίες της Αθήνας. Η παράδοση θα συνεχιστεί σταδιακά για να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλη τη χώρα, διευκολύνοντας το έργο της Δικαστικής Αστυνομίας και την υποστήριξη των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.

Αλλαγές σε στολές και εξοπλισμό

Η Δικαστική Αστυνομία είναι ένα από τα πιο πρόσφατα σώματα που δημιουργήθηκαν, με συνεχείς αλλαγές σε στολές και εξοπλισμό. Από τον Φεβρουάριο καταγράφονται σημαντικές τροποποιήσεις, όπως η διαφοροποίηση των στολών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, αλλά και η προσθήκη νέου οπλισμού, μεταξύ των οποίων και τα υποπολυβόλα MP5.

Το Προεδρικό Διάταγμα 31/2023 καθόρισε λεπτομερώς τον τύπο της στολής και τα ατομικά εφόδια των 600 υπαλλήλων της Δικαστικής Αστυνομίας. Αλλαγές έγιναν και στο σήμα του Σώματος, στο οποίο δεν αναγράφεται πλέον ως χρονολογία ίδρυσης το 2022 αλλά το 2024.

Ενίσχυση της λειτουργίας των υπηρεσιών

Οι νέες παραλαβές και οι αλλαγές εντάσσονται στη στρατηγική του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση της Δικαστικής Αστυνομίας. Στόχος είναι η ενίσχυση των υποδομών και των μέσων, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πηγή: parapolitika.gr