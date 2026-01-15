Δικαιώθηκαν 112 στρατιωτικοί - Τι διεκδικούσαν

Όπως ενημέρωσε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκδόθηκαν τέσσερις νέες δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες δικαιώνονται 112 στρατιωτικοί της περιοχής μας που διεκδικούσαν την αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης.

Δύο αποφάσεις εκδόθηκαν από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης και μία από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής, ενώ άλλη μία από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, επιδικάζει επίσης 100 ευρώ σε κάθε ενάγοντα ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Σύμφωνα με την Ένωση Στρατιωτικών ΑΜ-Θ, τα επιδικασθέντα ποσά θα πιστωθούν σύντομα (και μάλιστα εντόκως) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των στρατιωτικών που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Οι ομαδικές αγωγές για την καταβολή της αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας, είχαν κατατεθεί από στρατιωτικούς που υπηρετούσαν (ή συνεχίζουν να υπηρετούν) σε διάφορες μονάδες του Έβρου.

