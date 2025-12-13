Δικαίωση της Ένωσης Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής

Η υπ’ αριθ. 8 Εγκύκλιος με αρ. Πρωτοκόλλου 9254/2.12.2025, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα ήταν η επιβράβευση και δικαίωση των προσπαθειών και των πρωτοβουλιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης μας,

για την επίλυση του θέματος των ακούσιων νοσηλειών. Έτσι, σύμφωνα με την συγκεκριμένη εγκύκλιο οι συνοδοί αστυνομικοί αποδεσμεύονται μετά την άφιξη του μεταφερόμενου ασθενούς στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας και είναι στη διακριτική ευχέρεια της Μονάδας Υποδοχής, ο τρόπος που θα οργανώσει την θεραπεία αλλά και την περαιτέρω ασφάλεια του. Απομένει βεβαίως να διαπιστώσουμε ότι η εκπεφρασμένη άποψη του αξιότιμου κ. Εισαγγελέα θα τύχει και εφαρμογής στην καθημερινή πρακτική της διαχείρισης του μεγάλου αυτού κοινωνικού προβλήματος.

Η εξαιρετική επιμονή του Διοικητικού Συμβουλίου για την επίλυση αυτού του θέματος συνάντησε πρωτοφανείς δυσκολίες με αποτέλεσμα να αναγκασθούμε να υποβάλλουμε σχετική μηνυτήρια αναφορά στις 30 Ιανουαρίου 2025 ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την οποία, τον περασμένο Οκτώβριο, διατάχθηκε προανάκριση η οποία περαιώθηκε από την 24η Προανακρίτρια Αθηνών. Πρόσφατα μας επιδόθηκε εξώδικη δήλωση της ΄΄Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθηνών-Πειραιώς΄΄ (Ε.Ι.Ν.Α.Π.) με την οποία μας ενήγαγαν ότι στοχοποιούνται δήθεν ψυχίατροι-μέλη της μετά την έρευνα που διατάχθηκε από τους αρμοδίους Εισαγγελείς. Αναγκασθήκαμε να απαντήσουμε και διατυπώσαμε την άποψη ότι απέναντι στο θέμα της οργανωμένης ακούσιας νοσηλείας πρέπει να σταθούμε σαν κοινοί αρωγοί και όχι σαν αντίπαλοι. Η ΄΄Ε.Ι.Ν.Α.Π.΄΄ ζήτησε ακρόαση από την Εισαγγελία του Α.Π. και προϊόν αυτής της συνάντησης είναι η υπ’ αριθ. 8/02.12.25 Εγκύκλιος η οποία φυσικά δικαίωσε πανηγυρικά τις θέσεις μας.

Αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση και ανακούφιση για το αίσιο τέλος αυτής της υπόθεσης, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται βάσιμα, θέλουμε δε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως όλα τα μέλη που μας συνέδραμαν και μας παρείχαν, διαρκώς, αξιόπιστες πληροφορίες που μας καθοδηγούσαν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Διαβάστε την Επίσημη Ανακοίνωση της Ένωσης εδώ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ