Διημερίδα για την Οδική Ασφάλεια από το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου

Μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της κυκλοφοριακής παιδείας πραγματοποιεί το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου, διοργανώνοντας διημερίδα με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2025, στις 09:00 το πρωί, στο Δημοτικό Θέατρο Κιάτου.

Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από ζητήματα που αφορούν την ασφαλή μετακίνηση και τη σωστή οδική συμπεριφορά. Στο πλαίσιο της διημερίδας θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις, διαδραστικές δράσεις και ομιλίες από ειδικούς, με έμφαση στην πρόληψη των τροχαίων και την καλλιέργεια κυκλοφοριακής αγωγής τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου επιδιώκει να ενισχύσει το αίσθημα ευθύνης των οδηγών και να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία μιας πιο ασφαλούς κοινωνίας για όλους.

