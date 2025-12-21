Διήμερη εκδρομή της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στην Χριστουγεννιάτικη Αθήνα - ΦΩΤΟ

Τo διήμερο 13-14 Δεκεμβρίου, η Τοπική Διοίκηση Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, πραγματοποίησε εκδρομή στην Χριστουγεννιάτικη Αθήνα.

Την πρώτη ημέρα επισκεφθήκαμε το Εκπτωτικό χωρίο Designer Outlet που είχε φορέσει τα γιορτινά του, καθώς και το μαγευτικό Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος με τον υπέροχο φωτισμό του.

Την επομένη αφού ξεναγηθήκαμε στους αρχαιολογικούς χώρους της Ακροπόλεως, απολαύσαμε την βόλτα μας στο κέντρο των Αθηνών και τον πλακόστρωτο της Ερμού.

Κατά την επιστροφή μας επισκεφθήκαμε το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα, το οποίο ίδρυσε ο Άγιος Πορφύριος, όπου προσκυνήσαμε στο κελί του και πήραμε την ευλογία αλλά και τις ευχές από τις μοναχές για χαρούμενα και ευλογημένα Χριστούγεννα.