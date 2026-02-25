Διερεύνηση περιστατικού με οπαδικό υπόβαθρο

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας συνελήφθησαν προχθες (23-02-2026) το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα -4- ανήλικοι, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού με οπαδικό υπόβαθρο.

Ειδικότερα, πρόκειται για -3- ημεδαπούς και αλλοδαπό, που κατηγορούνται για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας, παράνομη βία, κλοπή και απειλή, ενώ συνελήφθησαν επιπλέον και τέσσερις από τους γονείς τους, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, προχθες το απόγευμα οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν ανήλικο ημεδαπό, υποστηρικτή αντίπαλης ομάδας και αφού απομάκρυναν προσωρινά από την κατοχή του το ηλεκτρικό του πατίνι, ώστε να εμποδίσουν τη διαφυγή του, στη συνέχεια τον απείλησαν, ενώ του απέσπασαν και-5- αυτοκόλλητα της ομάδας του.

Κατά την έρευνα της υπόθεσης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των κατηγορούμενων και αφού αναζητήθηκαν συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα, όπως και γονείς τους.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.