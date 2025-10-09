PoliceNET of Greece logo
Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Διέπρεψαν οι Ευέλπιδες στο «Military Pentathlon» της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Νορβηγίας

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
20:14 | 09/10/2025

Το διάστημα από 20 έως 28 Σεπ 2025 η Σχολή έλαβε μέρος στην αθλητική δραστηριότητα «Military Pentathlon», στην έδρα της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Νορβηγίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων  κατέλαβε την 1η Θέση μεταξύ των  σπουδαστών του προγράμματος Erasmus+ των Στρατιωτικών Ακαδημιών της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Ναυτικής Σχολής, Σχολής Αεροπορίας και Σχολής Άμυνας της Νορβηγίας.

Τονίζεται ότι συμμετείχαν τέσσερις Ευέλπιδες (2 άρρενες- 2 θήλεις) οι οποίοι κατέλαβαν την 1η και 3η θέση στην κατηγορία των γυναικών και την 2η και 4η θέση στην κατηγορία των ανδρών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, η Εύελπις η οποία κατέλαβε την 1η θέση μεταξύ των Στρατιωτικών Ακαδημιών, κατέλαβε  και την 3η θέση  στη Γενική Κατάταξη στον Εθνικό Διαγωνισμό της Νορβηγίας όπου συμμετείχε η Εθνική Ομάδα Πεντάθλου της Νορβηγίας αποτελούμενη από στελέχη και αξιωματικούς της Νορβηγίας.

ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
