Διεκόπη για τις 25 Νοεμβρίου η δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη

Ξεκίνησε αργά το μεσημέρι και διακόπηκε για τις 25 Νοεμβρίου η δίκη, που διεξάγεται σε διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, οργανωμένων και μη μελών του Ολυμπιακού, κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση στην οποία αποδίδονται τα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023, στα οποία τραυματίστηκε θανάσιμα από ναυτική φωτοβολίδα ο αστυνομικός Γιώργος Λυγγερίδης.

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας η οικογένεια του Γιώργου Λιγγερίδη. Απέναντι στους κατηγορουμένους θα σταθούν και αστυνομικοί που είχαν δεχθεί επίθεση από οπαδούς οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ το ίδιο δήλωσε και σύλλογος αστυνομικών υπαλλήλων.

Από το δικαστήριο απουσίαζαν οι πέντε κατηγορούμενοι από την ηγεσία της ΠΑΕ, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με δύο κατηγορίες πλημμεληματικού βαθμού, καθώς και άλλοι εκ των 142 που τους αποδίδονται κακουργήματα σχετικά με την δράση εγκληματικής οργάνωσης. Κάποιοι εκ των κατηγορουμένων δεν είχαν δικηγόρο και έτσι ο πρόεδρος του δικαστηρίου προχώρησε σε αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρων υπεράσπισης. Έτσι η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε σε είκοσι ημέρες ώστε οι νεοδιορισθέντες συνήγοροι να ενημερωθούν για τη δικογραφία.

Στο δικαστήριο εξέφρασε διαμαρτυρία εκ μέρους του ΔΣΑ, ο δικηγόρος Θεόδωρος Μαντάς, για την επιλογή διεξαγωγής της δίκης σε αίθουσα εντός των φυλακών. Ο κ. Μαντάς, επισημαίνοντας ότι η αίθουσα είναι εντελώς ακατάλληλη, υπέβαλε αίτημα για μεταφορά της δίκης στο Εφετείο Αθηνών.