Διατηρούσε 5 ζώα συντροφιάς σε ακατάλληλες για την διαβίωση τους συνθήκες

Συνελήφθη στις 15.01.2026 το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου 60χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου για την τήρηση των κανόνων ευζωίας, στις 15.01.2026 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε υπαίθριους και περιβάλλοντες χώρους της οικίας του 60χρονου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε να διατηρεί πέντε -5- σκυλιά σε ακατάλληλες για την υγιεινή και τη διαβίωση τους συνθήκες με συνέπεια την παθητική κακοποίηση τους, ενώ στερούνταν και ηλεκτρονικής σήμανσης.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.