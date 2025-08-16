Σωτήρια αποδείχθηκε για μία δίχρονη η παρουσία ναυαγοσωστών σε οργανωμένη παραλία της Αλεξανδρούπολης καθώς δεν είχε γίνει αντιληπτό από τους παρακείμενους λουόμενους ότι το παιδί επέπλεε αναίσθητο σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από την ακτή.

Σύμφωνα με την 22χρονη ναυαγοσώστρια Αθανασία Νούνη -η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες στη μικρή-, το περιστατικό συνέβη χθες στις 15.45 κι ενώ η ίδια βρισκόταν -με την ιδιότητα της επόπτριας ναυαγοσώστριας- σε έναν εκ των τριών ναυαγοσωστικών πύργων της παραλίας «Δελφίνι». Όπως εξιστορεί στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η συνάδελφός της ναυαγοσώστρια του συγκεκριμένου πύργου -η 23χρονη Έλενα Καπέλου- εντόπισε και της έδειξε το παιδί να επιπλέει με το πρόσωπο μέσα στο νερό. «Έτρεξα απευθείας στο νερό, το πήρα στην αγκαλιά μου και είδα ότι ήταν ένα πολύ μικρούλι κοριτσάκι που επέπλεε χωρίς τις αισθήσεις του. Στην παραλία είδαμε ότι δεν αναπνέει οπότε ξεκινήσαμε ΚΑΡΠΑ με δύο δάχτυλα. Μετά από δύο γύρους η μικρή επανήλθε και περίπου στις 16.00 παρελήφθη από το ΕΚΑΒ» το οποίο -σύμφωνα με την κ. Νούνη, είχε κληθεί από τη ναυαγοσώστρια που είχε εντοπίσει το παιδί. «Στο μεταξύ είχαν έρθει η γιαγιά και η μητέρα της μικρής που όπως είπαν την αναζητούσαν και το παιδί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και απ' ότι γνωρίζω είναι καλά» αναφέρει η νεαρή ναυαγοσώστρια.

Η αγάπη της για το στοιχείο του νερού και η ενασχόλησή της με το κολύμπι από την ηλικία των τεσσάρων ετών και σε επίπεδο πρωταθλητισμού έως τα 18 την ώθησαν, όπως αναφέρει, στην απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη. Έχοντας τετραετή προϋπηρεσία φέτος εργάζεται στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης ως επόπτρια, ενώ από τον Σεπτέμβριο θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη απ' όπου κατάγεται και σπουδάζει στο Παιδαγωγικό Τμήμα του ΑΠΘ. «Ως ναυαγοσώστρια βρίσκομαι κοντά στο νερό, το στοιχείο που αγαπώ, και νιώθω ότι προσφέρω βοήθεια. Το έργο μας είναι να προλαμβάνουμε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ώστε να μη φτάσουμε στη διάσωση. Δεν είναι εύκολο γιατί κάποιοι λουόμενοι θεωρούν ότι γνωρίζουν πολύ καλά τη θάλασσα, υπερεκτιμούν τις αντοχές τους. Αυτό όμως δεν ισχύει γιατί η θάλασσα δεν ελέγχεται….Είναι το δεύτερο σοβαρό περιστατικό που αντιμετωπίζω. Δυστυχώς το πρώτο δεν είχε αίσια έκβαση καθώς ο 75χρονος κατέληξε λόγω ανακοπής», αναφέρει η κ. Νούνη.

Κολυμβήτρια επί 15 χρόνια, με αγάπη για το υγρό στοιχείο και κυρίως με διάθεση προσφοράς κοινωνικού έργου δηλώνει η Έλενα Καπέλου απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΠΘ, με καταγωγή από την Κέρκυρα. Απέκτησε την άδεια ναυαγοσώστριας πριν πέντε χρόνια κι εργάζεται για δεύτερη χρονιά ως ναυαγοσώστρια στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης.

Σημειώνεται πως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει ναυαγοσωστική κάλυψη (ανθρώπινο δυναμικό, απαραίτητο ναυαγοσωστικό εξοπλισμό) στο σύνολο των πολυσύχναστων παραλιών του. Επιπλέον για την προστασία των λουομένων παραχωρεί κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου και έως τις 15 Σεπτεμβρίου σε beach bars καθ' όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές οι οποίοι προέρχονται από χώρους που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παραμένουν κλειστοί όπως δημοτικό ωδείο, σχολεία κ.α.