PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Λιμενικό

Διάσωση 52 αλλοδαπών ανοιχτά των Κυθήρων – Μεταφέρθηκαν στο Γύθειο

λιμενικο
17:39 | 21/08/2025

Στο λιμάνι του Γυθείου μεταφέρθηκαν 52 αλλοδαποί που επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια δυτικά των Κυθήρων, έπειτα από επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης που πραγματοποιήθηκε χθες τα μεσάνυχτα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με τις αρχές, δέκα άτομα περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι υπόλοιποι 42 επιβιβάστηκαν σε φορτηγό πλοίο με σημαία Ιταλίας που βρισκόταν στην περιοχή.

Στους διασωθέντες θα τηρηθούν προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υγειονομικού ελέγχου.

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis