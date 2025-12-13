PoliceNET of Greece logo
Διάσωση 24 αλλοδαπών νότια του Ταίναρου με συνδρομή της Frontex

18:59 | 13/12/2025

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 24 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος της δύναμης της FRONTEX, με τη συνδρομή δύο παραπλεόντων πλοίων, τα οποία ανταποκρίθηκαν άμεσα στο σήμα κινδύνου. Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

