Διασωληνωμένος ο ένας πιλότος, μετά την πτώση του αεροσκάφους στο Τατόι -Το σενάριο για το τι συνέβη

Συναγερμός σήμανε χθες στην στρατιωτική αεροπορική βάση Δεκελείας (Τατόι), με την πτώση διθέσιου εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:52 το πρωί, όταν το αεροσκάφος κατέπεσε λίγο μετά την απογείωση, κατά τη διάρκεια άσκησης για εικονική αναγκαστική προσγείωση και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της βάσης.

Διαβάστε επίσης

Μέσα στα διαλυμένα συντρίμμια του αεροσκάφους, οι δύο πιλότοι, ένας αντισμήναρχος και ένας σμηναγός της Σχολής Ικάρων αν και τραυματισμένοι, κατάφεραν να βγουν ζωντανοί.

Μάλιστα, πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ένας εκ των δύο είχε εγκλωβιστεί για κάποια λεπτά μέσα στην άτρακτο, δίνοντας μάχη για να απεγκλωβιστεί. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ασθενοφόρα της Αεροπορίας έσπευσαν στο σημείο, μεταφέροντας τους τραυματίες στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας όπου νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας αξιωματικός φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση με αιμάτωμα και έχει διασωληνωθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για προληπτικούς λόγους, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κάταγμα στη λεκάνη και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από επιτροπή της Πολεμικής

Αεροπορίας η οποία αναμένει και την καλυτέρευση της υγείας των δυο αξιωματικών προκειμένου να παρθούν οι καταθέσεις που θα ρίξουν φως στα αίτια του ατυχήματος. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να το προκάλεσαν.

Η εκτίμηση του αντιπτέραρχου εν αποστρατεία Αθανάσιου Παπανικολάου στο iefimerida

«Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουμε το αεροσκάφος απογειώθηκε και μετά την απογείωση σε ύψος 100 με 200 ποδιών, σε εκείνη τη φάση είτε γιατί υπήρξε κάποια βλάβη στον κινητήρα όπου θα το δουν αυτό, είτε στην άσκηση που έκαναν και προβλέπει ο κατασκευαστής μια άσκηση να φέρνεις τον κινητήρα πίσω δηλαδή να βρίσκεται ο κινητήρας στη χαμηλότερη ισχύ του χωρίς να σβήσει, εκεί στην προσέγγιση πιθανόν δεν έγινε σωστή εκτίμηση και χειρισμός.

Η περίπτωση να έχει γίνει κάτι στον αέρα δεν το βλέπουμε γιατί απ’ όσο ξέρουμε είχε καλές καιρικές συνθήκες, ούτε ριπές ανέμου είχε. Έτσι, φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια άσκησης παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα ή απώλεια στήριξης (stall). Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το πόρισμα για το ατύχημα για το πως έπεσε, πώς χτύπησε και σε αυτό θα βοηθήσουν και οι καταθέσεις των αξιωματικών» θα εξηγήσει στο iefimerida ο αντιπτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου.

Η επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, «αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος εκτός του διαδρόμου προσγείωσης. Το πλήρωμα διακομίστηκε στο 251 ΓΝΑ, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Η τεχνική επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης και συνέλεξε στοιχεία από τα συντρίμμια του αεροσκάφους το οποίο είχε αγοραστεί το 2018.

Το Tecnam P2002-JF είναι ελαφρύ, διθέσιο αεροσκάφος ιταλικής

κατασκευής, που χρησιμοποιείται στη βασική εκπαίδευση των Ικάρων

για πτήσεις πρώτου επιπέδου. Ανήκει στη νέα γενιά εκπαιδευτικών

αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και χαρακτηρίζεται από

χαμηλή κατανάλωση, υψηλή ευελιξία και αξιοπιστία. Η Πολεμική

Αεροπορία διαθέτει 12 τέτοια αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την περιγραφή του αεροσκάφους από την ιστοσελίδα

της Πολεμικής Αεροπορίας «τo P2002-JF είναι διθέσιο, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο και με σταθερό σύστημα προσγείωσης και χρησιμοποιείται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων (IK I).

Είναι ιταλικής κατασκευής, από την εταιρεία Tecnam και πρωτοεισήλθε σε παραγωγή το 2002. Η Πολεμική Αεροπορία, σε αντικατάσταση του Τ-41D, τον Οκτώβριο του 2018 προμηθεύτηκε το πρώτο αεροσκάφος P2002-JF και τον Ιούνιο του 2019 τα τελευταία τρία (3), από τα δώδεκα (12) συνολικά.

Ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση

Δεκελείας και χαρακτηριστικό κλήσης «Θαλής». Φέρουν βαφή αποτελούμενη από δύο φαιές (γκρι) αποχρώσεις, ενώ ο κώνος του έλικα, τα ακροπτερύγια και τμήμα του κάθετου ουραίου πηδαλίου είναι χρώματος ερυθρού».

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Επιδόσεις

Πλήρωμα: 2 (1 κυβερνήτης και 1 επιβάτης)

Κινητήρας: Bombardier Rotax 912 S2, τετρακύλινδρος εμβολοφόρος

Μέγιστη ισχύς: 98,5 ίπποι στις 5800 ΣΑΛ

Εκπέτασμα πτερύγων: 8,6 μέτρα

Μήκος: 6,61 μέτρα

Ύψος: 2,43 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 142 Κόμβοι (≈263 χαω)

Μέγιστο ύψος πτήσης: 14000 πόδια/ 4260 μέτρα από μέση στάθμη θάλασσας

Μέγιστο βάρος απογείωσης: 620 κιλά

Μέγιστο βάρος αποσκευών: 20 κιλά

Μέση κατανάλωση: 17 λίτρα/ ώρα

Μέγιστη ποσότητα καυσίμου: 100 λίτρα (99 λίτρα χρησιμοποιούμενη)

Μέγιστη εμβέλεια: 568 ναυτικά μίλια (≈1052 χιλιόμετρα)

iefimerida.gr