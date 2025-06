Διάσημος ποδοσφαιριστής κατέληξε στο Αστυνομικό Τμήμα

Μόνο ιδανικές δεν είναι οι διακοπές του Άγγλου στράικερ Άντι Κάρολ στο «νησί των ανέμων», αφού βρέθηκε στο Αστυνομικό τμήμα Μυκόνου και ανακρίθηκε για καυγά που είχε με τη σύντροφό του σε εστιατόριο.

Στο Αστυνομικό τμήμα Μυκόνου πέρασε μερικές ώρες από τις διακοπές του στο νησί των Κυκλάδων ο Άντι Κάρολ. Ο Άγγλος επιθετικός που βρίσκεται στη χώρα μας για διακοπές, φέρεται να είχε καυγά με τη σύντροφό του σε εστιατόριο, όντας μάλιστα -σύμφωνα με μαρτυρίες- υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως μετέδωσε η Daily Mail, ο 36χρονος ανακρίθηκε δις από τους αστυνομικούς, καθώς φέρεται να είχε καυγάδες με τη σύντροφό του, τόσο σε εστιατόριο όσο και στο ξενοδοχείο που διαμένουν. Μάλιστα, ένας εκ των εργαζομένων εκεί δήλωσε πως ο Κάρολ φαινόταν αρκετά μεθυσμένος, ενώ χρησιμοποιούσε πολύ άσχημες εκφράσεις προς τη σύντροφό του, η οποία ήταν εμφανώς ταραγμένη.

Σύμφωνα με τον υπάλληλο του εστιατορίου, η Αστυνομία έφτασε και πήρε τον πρώην επιθετικό των Λίβερπουλ και Νιουκάστλ στην άκρη για μια συνομιλία, πριν αργότερα του επιτραπεί να επιστρέψει στην κοπέλα του. Στη συνέχεια έδειχνε πολύ πιο ήρεμος, ωστόσο αργότερα και ενώ οι δυο τους είχαν επιστρέψει στο ξενοδοχείο, οι αστυνομικοί της Μυκόνου κλήθηκαν και πάλι, αφού οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου ανέφεραν φασαρίες και ζημιές.

Ο Κάρολ μεταφέρθηκε στο τμήμα και ανακρίθηκε, όμως αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

⚠️ WARNING: This post contains descriptions of alleged domestic disputes & property damage.

Ex-England football star Andy Carroll, 36, was questioned twice by Greek police on the party island of Mykonos over alleged bust-ups with his girlfriend, make-up artist Lou Teasdale. The… pic.twitter.com/UphLEEmCfx

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) June 22, 2025