Διάσημος αθλητής του NFL τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο διάσημος αθλητής Κρις Μπόιντ των New York Jets στο NFL, τραυματίστηκε από πυροβολισμό στην κοιλιά στο Μανχάταν και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 29χρονος παίκτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό μέσω κλήσης στο 911, κατά την οποία αναφέρθηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή του πολυτελούς εστιατορίου Sei Less.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο περιπολικά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος. Οι έρευνες συνεχίζονται.