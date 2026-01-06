PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Λιμενικό

Διασφάλιση του αυτοδιοίκητου και της βιωσιμότητας του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) Ανάγκη άμεσης κοινοβουλευτικής παρέμβασης – Παράδοση κοινού ψηφίσματος

1
14:39 | 06/01/2026

1

1

1

 

 

Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis