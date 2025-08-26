Διαρροή φυσικού αερίου στο παλαιό πάρκινγκ Ρ1 του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Αγωγός φυσικού αερίου έσπασε, σήμερα το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια εργασιών στο παλαιό πάρκινγκ P1 (στάθμευση μικρής διάρκειας) του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου πραγματοποιούνται εργασίες ανέγερσης του νέου πολυώροφου πάρκινγκ του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 15:00 κατά τη διάρκεια εργασιών, εργάτες «τρύπησαν»τον αγωγό του φυσικού αερίου. Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό ενημερώθηκε η εταιρεία αεροδρομίου και σε συνεργασία με την Τροχαία προχώρησαν σε απαγόρευση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο των αφίξεων.

Όταν ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι στο σημείο που προκλήθηκε η διαρροή και η εκτόνωση του αερίου στον αγωγό, οι αΑχές προέβησαν σε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.