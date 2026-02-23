Διάρρηξη σε σπίτι: «Έκαναν φτερά» 82.500 ευρώ και χρυσαφικά

Καταγγελία για διάρρηξη σε σπίτι, σε χωριό στη Δυτική Αχαΐα έγινε χθες στην Αστυνομία από άνδρα, ο οποίος διαπίστωσε ότι άγνωστος είχε εισβάλει στο σπίτι του και άρπαξε μεγάλο χρηματικό ποσό και τιμαλφή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης αφαίρεσε από το χώρο του υπνοδωματίου το χρηματικό ποσό των 82.500 ευρώ, καθώς και χρυσαφικά.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια Δυτικής Αχαΐας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.