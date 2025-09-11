Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων από αστυνομικούς των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την προάσπιση της οδικής ασφάλειας και την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας και με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, σήμερα (11-09-2025) το πρωί, αστυνομικοί των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας προχώρησαν στη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων τροχαίας και σχολικών προγραμμάτων.

Τα ενημερωτικά φυλλάδια διανεμήθηκαν σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων, καθώς και στους γονείς τους, κατά την προσέλευσή τους στα σχολικά συγκροτήματα των Γρεβενών, της Καστοριάς, της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και της Φλώρινας, ενόψει της καθιερωμένης τελετής του Αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά, με σκοπό την ενίσχυση της ενημέρωσης και της πρόληψης, σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προαγωγή υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

Τα προαναφερόμενα φυλλάδια περιέχουν χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, που απευθύνονται τόσο στους μικρούς μαθητές όσο και στους γονείς τους, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση από και προς τα σχολεία. Παράλληλα, επισημαίνονται βασικοί κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οποίοι παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτοί από τα παιδιά.

Επιπλέον, διανεμήθηκαν και σχολικά προγράμματα με σελιδοδείκτες, τα οποία περιέχουν συμβουλές τόσο για την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας όσο και για την αποφυγή Τροχαίων Ατυχημάτων.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων και μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας καθ’ όλη τη διάρκεια και της φετινής σχολικής περιόδου, θα βρίσκονται δίπλα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, με συνεχείς διαλέξεις σε σχολεία, οι οποίες θα περιέχουν τις εξής θεματικές ενότητες: «Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο», «εξαρτησιογόνες ουσίες», «ενδοσχολική βία» και «κυκλοφοριακή αγωγή».

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας εύχεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, καλή, ασφαλή και εποικοδομητική σχολική χρονιά. Είναι βέβαιο ότι η συνεργασία και η προσπάθεια όλων μας, θα περιορίσει στο ελάχιστο τα ατυχήματα.

Καλή και ασφαλή σχολική χρονιά, σε όλους!