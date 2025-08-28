Diamond League: Τα χρήματα που εξασφάλισαν οι Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου από τον τελικό στη Ζυρίχη

Το 2025, το Diamond League θα μοιράσει στους αθλητές το ποσό ρεκόρ των 7,95 εκατομμυρίων ευρώ σε χρηματικά έπαθλα.

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο που απονέμεται ανά συνάντηση θα είναι 430.440 ευρώ σε κάθε μία από τις 14 κανονικές συναντήσεις της σειράς και 1,93 εκατομμύρια ευρώ στον τελικό του Diamond League.

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο ανά αγώνισμα θα κυμαίνεται μεταξύ 25.830 και 43.040 ευρώ στις συναντήσεις της σειράς και μεταξύ 51.650 και 86.090 ευρώ στον τελικό.

Με την έκτη θέση που κατέλαβε στο άλμα εις μήκος, ο Μίλτος Τεντόγλου θα λάβει 3.440 ευρώ ως μπόνους, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο άλμα επί κοντώ θα λάβει 17.220 ευρώ.

