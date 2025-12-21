Διάκριση με 3 ασημένια για την Αρχιφύλακα της Άμεσης Δράσης Αικατερίνη Παυλίδου στο Marrakesh! ΦΩΤΟ

Η Αρχιφύλακας Αικατερίνη Παυλίδου, μέλος της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Α. στην Άμεση Δράση Β΄Αλλαγή, έκλεισε την αγωνιστική χρονιά προσθέτοντας τρεις ακόμη επιτυχίες στο ενεργητικό της.

Η WIM Αικατερίνη Παυλίδου (2197 ΕΛΟ), μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στο 11èmes Rencontres Internationales des Echecs Francophones

Classique (χρόνος 90'+30"), ισοβάθμησε στην 1η θέση στις Γυναίκες με 6,5 βαθμούς σε 9 αγώνες (6 νίκες-1 ισοπαλία-2 ήττες), κατέλαβε όμως τη 2η θέση μετά την άρση της ισοβαθμίας (βαθμοί αντιπάλων) πίσω από την Καναδή WGM Ouellet Maili-Jad

e (2319). Στους αγώνες συμμετείχαν 71 σκακιστές και σκακίστριες από 15 χώρες.

Αντίστοιχα στο 11èmes Rencontres Internationales des Echecs Francophones Rapide (χρόνος 12΄+5") με 129 συμμετοχές από 15 χώρες, ισοβάθμησε και πάλι στην 1η θέση στις Γυναίκες με 6,5 βαθμούς σε 9 αγώνες (6 νίκες-1 ισοπαλία-2 ήττες), αλλά κατέλαβε την 2η θέση μετά την άρση της ισοβαθμίας (βαθμοί αντιπάλων).

Στο 11èmes Rencontres Internationales des Echecs Francophones Blitz (χρόνος 5΄+3") με 137 συμμετοχές από 15 χώρες, κατέλαβε τη 2η θέση στις Γυναίκες με 7 βαθμούς σε 11 αγώνες (6 νίκες-2 ισοπαλίες-3 ήττες).

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε μικτή κατηγορία από τις 6 έως τις 14/12/2025 στο φιλόξενο χώρο του Πανεπισημίου Cadi Ayyad στο Μαρακές του Μαρόκου που προσέφερε έναν ιδανικό χώρο για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κατερίνα, κατά τη επίσκεψή τους στο ορφανοτροφείο DAR TIFL Bab Aghmat Marrakech έδωσε αγώνα σιμουλτανέ παίζοντας με παιδιά τους ιδρύματος προσφέροντάς τα χαρά.

To Policenet.gr συγχαίρει την κα. Αικατερίνη Παυλίδου για τις μεγάλες της επιτυχίες και της εύχεται να συνεχίσει το ίδιο δυναμικά και στο μέλλον!!