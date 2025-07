Διακρίσεις για τα Hyundai Ioniq 5 και Santa Fe στα Autotrader Drivers Choice Awards για το 2025

Η Hyundai κατέκτησε διπλή νίκη στα βραβεία Autotrader Drivers Choice Awards, με το Ioniq 5 να ανακηρύσσεται Best Car for City Drivers και το ολοκαίνουργιο Santa Fe να βραβεύεται ως Best 7-Seater.

H διαφορά που ξεχωρίζει τα Drivers Choice Awards από άλλα βραβεία είναι ότι αποφασίζονται από τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων. Φέτος, περισσότεροι από 225.000 ιδιοκτήτες στο Ηνωμένο Βασίλειο μοιράστηκαν σε μια διαδικτυακή έρευνα σχόλια για τα οχήματά τους, καθορίζοντας με αυτό τον τρόπο τους νικητές σε 20 από τις 25 κατηγορίες βραβείων.

Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν τα αυτοκίνητά τους βασιζόμενοι σε 16 κριτήρια, όπως η απόδοση, η αξιοπιστία, η εμφάνιση και το κόστος λειτουργίας. Αξιολόγησαν, επίσης, τη συνολική τους ικανοποίηση και το πόσο πιθανό θα ήταν να προτείνουν σε άλλους το αυτοκίνητό τους, δίνοντας μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα.