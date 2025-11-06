Διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά

Διακριβώθηκε, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, η δράση εγκληματικής οργάνωσης, που ενέχεται στη διακίνηση ναρκωτικών στην Αιτωλοακαρνανία.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος πέντε μελών της εγκληματικής οργάνωσης – μιας ημεδαπής γυναίκας και τεσσάρων ανδρών, για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο εμπεριστατωμένων ερευνών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του 2025, διακίνησε αλλά και αποπειράθηκε να διακινήσει τουλάχιστον -20- γραμμάρια κοκαΐνης και περισσότερα από -2.249- γραμμάρια κάνναβης, επιδιώκοντας να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις -35.000- ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι συγκρότησαν δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με αποκλειστικό σκοπό την διακίνηση ναρκωτικών σε χρήστες της Αιτωλοακαρνανίας.

Επισημαίνεται ότι, δυο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν συλληφθεί στις 22-8-2025 από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων κατά περίπτωση.

Για την διακρίβωση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης και την ταυτοποίηση των μελών της, διενεργήθηκαν εμπεριστατωμένες έρευνες, κατά τις οποίες οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου αξιοποίησαν ειδικές ανακριτικές μεθόδους και τεχνικές.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορουμένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.