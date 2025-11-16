Διακομιδές ασθενών από στελέχη του Λιμενικού Σώματος

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκαν, οι παρακάτω διακομιδές ασθενών, οι οποίοι έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης:

-70χρονου, από το λιμάνι της Μυκόνου στο λιμάνι της Σύρου, με το Ε/Γ-Τ/Ρ «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ V» Ν.Ν.67,

-83χρονης, από το λιμάνι της Σκοπέλου στο λιμάνι του Βόλου, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

-15χρονου, από το λιμάνι της Σαμοθράκης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και

-νεογνού, από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..