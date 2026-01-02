Δια Βίου Πρόγραμμα "D.O.M.I.N.A.T.E": Χειρισμός, Εφαρμογές, Σχεδιασμός Αποστολών & Επεξεργασία Δεδομένων ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών)

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ DRONES

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ DRONE

Δια Βίου Πρόγραμμα "D.O.M.I.N.A.T.E": DrOne MissIon desigN And daTa procEss "Χειρισμός, Εφαρμογές, Σχεδιασμός Αποστολών & Επεξεργασία Δεδομένων ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών)"

Σημείωση: Για κάθε εξειδίκευση θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση εγγραφής στο ΚΕΔΙΒΙΜ, και να αναφέρετε την επιθυμητή εξειδίκευση στο πεδίο “Συμπληρωματικές πληροφορίες“.

Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

Πληροφορίες προγράμματος

25 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Έναρξη Μαθημάτων:

Όπως ορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα

12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

1 ECVET

ΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Πρόγραμμα που οδηγεί στα παρακάτω ανάλογα με τις επιλογές του υποψηφίου:

Πιστοποίηση πιλότου drone από την Υ.Π.Α. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης «Χειρισμός, Εφαρμογές, Σχεδιασμός Αποστολών & Επεξεργασία Δεδομένων ΣμηΕΑ D.O.M.I.N.A.T.E. DrOne MissIon desigN And daTa procEss – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Εκπαίδευση Χειριστή/Remote Pilot ΣμηΕΑ» Παράρτημα πιστοποιητικού επιμόρφωσης όπου αναγράφονται αναλυτικά τα μαθήματα και οι ώρες του εκπαιδευομένου Πιστοποιητικό επιμόρφωσης ανάλογα με τον τομέα εξιδείκευσης που επιλέξει ο υποψήφιος.

Λίστα με το σύνολο τον εξειδικεύσεων και τις τιμές ανά εξειδίκευση:

