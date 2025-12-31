Δεύτερη αυτοκτονία στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες – 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τον αδερφό του

Λίγες ώρες πριν την εκπνοή του χρόνου ένα δεύτερο περιστατικό αυτοχειρίας έρχεται να συγκλονίσει την Κρητική κοινωνία.

Δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Πρόκειται για έναν 47χρονο άνδρα ο οποίος αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του διά απαγχονισμού.

Ο 47χρονος άνδρας βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από τον αδελφό του στο χωράφι με τα ζώα τους με μία θηλιά στον λαιμό.

Άλλο ένα περιστατικό αυυτοκτονίας έρχεται να προστεθεί στη μακριά λίστα αυτοκτονιών του 2025 στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της ίδιας μέρας ένας 32χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον 3ο όροφο της πολυκατοικίας που διέμενε

