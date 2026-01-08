Δένδιας: Δεν θα υπάρξουν μειώσεις σε κανένα εφάπαξ παρά μόνο αυξήσεις

Να μην δημιουργούνται εντυπώσεις για το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό των στρατιωτικών, "ενόψει μάλιστα και της μικρής σχετικά συγκέντρωσης, ορισμένων εκατοντάδων στη σημερινή διαμαρτυρία", ζήτησε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, σε παρέμβασή του πριν από λίγο στην ολομέλεια.

Διαβάστε επίσης

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών και είπε ότι συμμετέχει στις τακτικές αποδοχές, όπως και το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα διοίκησης. "Ελέχθη ότι το επίδομα δεν συμμετέχει. Όμως το επίδομα συμμετέχει στις τακτικές αποδοχές. Δεν είναι ωραίο να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις μήπως και σηκώσουμε λίγο μεγαλύτερη ανακατοσούρα", είπε και επανέλαβε ότι "δεν πρόκειται να υπάρξουν μειώσεις σε κανένα εφάπαξ, αλλά θα υπάρξουν μόνο αυξήσεις στα εφάπαξ".

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της υπουργίας του, έχουν δοθεί 350 εκατομμύρια ευρώ σε αυξήσεις για τα στελέχη των ΕΔ και, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, σημείωσε με νόημα: "Εξομοιώνετε ορισμένους υπαξιωματικούς με το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν είναι έτσι. Σας ακούνε, ξέρετε και οι αξιωματικοί και οι ΕΠΟΠ...".