Δεν συμμορφώθηκε στις εντολές των αστυνομικών - Συνελήφθη από την Ο.Π.Κ.Ε.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, βραδινές ώρες προχθες (07-01-2026) σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, 63χρονος ημεδαπός, καθώς σε γενόμενο έλεγχο δεν συμμορφώθηκε στις εντολές των αστυνομικών και προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ όταν ακινητοποιήθηκε, σε σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατελήφθη να κατέχει:

2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, συνολικού βάρους 1,54 γραμμαρίων, 1 μαχαίρι τύπου ¨ματσέτα¨ και στο εσωτερικό ΙΧΕ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, που βρισκόταν στο σημείο, βρέθηκαν 1 πριόνι και 1 μαχαίρι.