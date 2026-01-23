Δεν έπεφτε... καρφίτσα στον χορό της Αστυνομίας με τη Ρία Ελληνίδου [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για ακόμη μία χρονιά η ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου.

Για ακόμη μία χρονιά, η ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της αξία και τη δυναμική της. Πλήθος κόσμου και επίσημοι προσκεκλημένοι κατέκλυσαν τον χώρο, τιμώντας με την παρουσία τους μια βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και συναδελφικό πνεύμα. Τη βραδιά έντυσε μουσικά η Ρία Ελληνίδου με τους συνεργάτες της, χαρίζοντάς μας μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Για ακόμη μία φορά, η τοπική κοινωνία αγκάλιασε με θέρμη την Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις τέκνων συναδέλφων μας που, με κόπο και αφοσίωση, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ανώτατες και ανώτερες σχολές μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Παράλληλα, τιμήθηκαν μέλη μας που ευδοκίμως αποστρατεύθηκαν από το Σώμα, καθώς και συνάδελφοι οι οποίοι, με τις πράξεις και το ήθος τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, ανύψωσαν το κύρος και την αξιοπιστία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση συναδέλφων μας που δοκιμάζονται από σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς και για την προμήθεια απαραίτητου επιχειρησιακού εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο γεγονός ότι, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου, μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ανέγερση Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, ενός έργου με βαθύ συμβολισμό και ξεχωριστή σημασία για όλους μας.

Θα θέλαμε, τέλος, να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τους χορηγούς της εκδήλωσης, των οποίων η πολύτιμη στήριξη συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η.

Ο Πρόεδρος

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος