«Δεν είναι ντροπή, είναι έγκλημα» – Εκδήλωση από την ΠΟΑΣΥ για το revenge porn

Η Γραμματεία Γυναικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Δικαιωμάτων Ισότητας και Παιδικής Προστασίας, διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στην εκδικητική πορνογραφία, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, με τίτλο:

«Δεν είναι ντροπή, είναι έγκλημα»

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, αναδεικνύοντας τη θεσμική σημασία και την κοινωνική αναγκαιότητα της δημόσιας συζήτησης γύρω από ένα έγκλημα που προσβάλλει ζωές και αξιοπρέπεια.

Θα πραγματοποιηθεί στις 18:30, στο Athenaeum Intercontinental Athens, στην Αθήνα, και στοχεύει στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση της κοινωνίας απέναντι σε κάθε μορφή ψηφιακής και έμφυλης βίας.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα πραγματοποιήσει η δημοσιογράφος κα Ανθή Βούλγαρη.

Η εκδικητική πορνογραφία δεν είναι προσωπική υπόθεση. Είναι παραβίαση δικαιωμάτων, μορφή βίας και ποινικό αδίκημα.

Το μήνυμα είναι σαφές: κανένα θύμα δεν είναι μόνο, καμία παραβίαση της ιδιωτικότητας δεν είναι αποδεκτή, καμία μορφή βίας δε θα μείνει ατιμώρητη.

Δεν είναι ντροπή. Είναι έγκλημα. Και όλοι μαζί μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.