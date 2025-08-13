Το δέμα από το ταχυδρομείο έκρυβε ναρκωτικά - Μια σύλληψη

Συνελήφθη, προχθες (11-08-2025) το μεσημέρι σε περιοχή της Λαμίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), ένας ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών (προμήθεια – κατοχή – διακίνηση).

Προηγήθηκε εντοπισμός ταχυδρομικού δέματος, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε., σε αποθήκη εταιρείας υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων περιοχής της Αττικής, εντός του οποίου υπήρχε μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μεικτού βάρους -100- γραμμαρίων.

Κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και με την έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα, οργανώθηκε επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης», στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ο παραλήπτης του δέματος, αμέσως μόλις το παρέλαβε από εταιρεία ταχυμεταφοράς, περιοχής της Λαμίας.

Πέραν των ανωτέρω ναρκωτικών, βρέθηκαν επιπλέον στην κατοχή του και ομοίως κατασχέθηκαν:

-2,1- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, εντός αυτοσχέδιας συσκευασίας,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, με δυνατότητα ζύγισης έως 500 γραμμάρια,

μεταλλικός τρίφτης, με υπολείμματα κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -380- ευρώ, καθώς και

ένα κινητό τηλέφωνο.

Την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκε για να απολογηθεί ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.