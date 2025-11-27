Δεληγεώργης: «Ο κόουτς Γεραγωτέλλης είναι ένας από τους κύριους λόγους αυτής της επιτυχίας»

Ο γκαρντ της Εθνικής Κωφών Ανδρών, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην Ολυμπιάδα Κωφών του Τόκιο, Απόλλων Δεληγεώργης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio. «Ο κόουτς Γεραγωτέλλης είναι ένας από τους κύριους λόγους αυτής της επιτυχίας» τόνισε μεταξύ πολλών άλλων ο Απόλλων Δεληγεώργης.

Για το αν έχουν συνειδητοποιήσει την επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου: «Η διαδικασία αυτή του να καταλάβουμε τι έγινε πραγματικά ήταν στο αεροπλάνο της επιστροφής. Εκεί αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τι έγινε, το ότι συμμετείχαμε στη μεγαλύτερη διοργάνωση που μπορεί να συμμετέχει ένας αθλητής. Τολμώ να σας πω ότι ήμασταν ενθουσιασμένοι που καταφέραμε και πήραμε ένα ολυμπιακό μετάλλιο. Η αρχή έγινε πέρυσι που πήραμε την 3η θέση στο Πανευρωπαϊκό της Μάλαγας και φέτος πήραμε και ένα ολυμπιακό μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, το οποίο ήταν πολύ συγκινητικό, κυρίως για εμάς και για τους ανθρώπους που απαρτίζουν την ομάδα, όπου κάποιοι ήταν και μέλη της ομάδας στο προηγούμενο μετάλλιο».

Για το ότι μέσα από το μετάλλιο πέρασε το μήνυμα ότι με τον αθλητισμό μπορούν να ασχοληθούν όλοι και να πετύχουν τα πάντα: «Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στο παιχνίδι, είναι όπως και μία Ολυμπιάδα Ακουόντων. Προσπαθεί να δείξει σε όλους ότι είμαστε όλοι ίσοι, πως μπορούμε να έχουμε ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό και είναι εξίσου σημαντική η κάθε διάκριση που θα πετύχεις σε αυτό».

Για τον προπονητή της ομάδας, Βασίλη Γεραγωτέλλη: «Του άρεσε πολύ αυτή η ομάδα. Ο κόουτς είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και είναι ένας απ’ τους κύριους λόγους που αυτή η ομάδα έχει επιτυχίες, κατά τη γνώμη μου. Κατάφερε να την κάνει ομάδα, όλοι τον βλέπουν σαν τον δημιουργό αυτού του συνόλου. Μας έκανε μια οικογένεια. Ακόμα και στα meetings που κάναμε φαινόταν ο επαγγελματισμός που έχει, κάτι το οποίο έφερε και στην ομάδα αυτήν, κάτι καινούργιο. Ένας λόγος που μου αρέσει κι εμένα και... γουστάρω να είμαι σε αυτήν την ομάδα είναι ο κόουτς Γεραγωτέλλης».

Για τα μηνύματα που έλαβαν για αυτήν την επιτυχία από ανθρώπους κωφούς ή βαρήκοους: «Η Ομοσπονδία κάνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα να ψάξει κωφούς ή βαρήκοους που ασχολούνται με τον αθλητισμό, σε όλα τα αθλήματα, διότι δεν είναι ευρέως γνωστό ότι υπάρχει αυτή η Ομοσπονδία. Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια προβολής της Ομοσπονδίας Κωφών και Βαρήκοων και ψάχνουν να βρουν άτομα. Τα μηνύματα ήταν πάρα πολλά και πολύ θετικά, ακόμα και από ακούοντες. Ήταν συγκινητικά τα περισσότερα μπορώ να πω».

Για τα συναισθήματά του που βρίσκεται στην Εθνική Κωφών: «Εγώ είμαι τα τρία τελευταία χρόνια στην ομάδα, δεν ήξερα προηγουμένως ότι υπάρχει. Να πω την αλήθεια, όποτε έχει διοργάνωση, τριήμερο ή οποιαδήποτε προετοιμασία ανυπομονώ να έρθω ξανά σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ομάδα. Είναι ένα κλίμα που δύσκολα το συναντάς σε οποιαδήποτε ομάδα. Είναι τελείως οικογενειακό και όλοι στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Χαίρομαι πολύ που πληρώ τα κριτήρια και βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα».

Για τη νοοτροπία των Ιαπώνων σχετικά με τους κωφούς/βαρήκοους: «Είναι μια χώρα που έχει τα γήπεδα γεμάτα με κωφούς ανθρώπους, όλοι συνεννοούνταν με τη νοηματική. Δεν ήταν κανένας... δαχτυλοδεικτούμενος, δε χλευάστηκε από άλλον, πράγμα που το έχω βιώσει στην Ελλάδα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο ίσους τους θεωρούν τους ανθρώπους εκεί. Ελπίζω κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο κι εμείς σαν χώρα».

Για την έως τώρα πορεία της ομάδας του, ΓΑΣ Κομοτηνή: «Έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά, είμαστε αήττητοι μέχρι στιγμής στο 5-0. Είχαμε μια διακοπή δύο εβδομάδων και από σήμερα (27/11) επανέρχομαι κι εγώ πάλι στις προπονήσεις. Ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα που δουλεύει κάθε μέρα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει απ’ την αρχή της χρονιάς».

Για τον φετινό στόχο της ομάδας: «Ο πρώτος στόχος είναι να βρεθεί η ομάδα στα play-offs, αν γίνεται και με πλεονέκτημα έδρας θα είναι το καλύτερο για εμάς. Από ‘κει και πέρα, αν έρθει και η άνοδος θα είναι καλοδεχούμενη».