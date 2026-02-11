Δέκα χρόνια πέρασαν από τον θάνατο των τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στη νήσο Κίναρο

Δέκα χρόνια πέρασαν από τον θάνατο των τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, όταν το ελικόπτερο τους συνετρίβη στη νήσο Κίναρο, κατά την διάρκειας νυχτερινής άσκησης.

Ήταν 11 Φεβρουαρίου 2016, όταν οι Αναστάσιος Τουλίτσης, Κωνσταντίνος Πανανάς και Ελευθέριος Ευαγγέλου που επέβαιναν στο μοιραίο Agusta Bell, έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, βυθίζοντας στο πένθος τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειες τους.

Αναστάσιος Τουλίτσης

Υποπλοίαρχος και κυβερνήτης, 37 ετών (γεννήθηκε το 1979). Πολύ έμπειρος, με περισσότερες από 1300 ώρες πτήσης, έγγαμος.

Κωνσταντίνος Πανανάς

Υποπλοίαρχος και συγκυβερνήτης, 34 ετών (γεννήθηκε το 1982). Έγγαμος με ένα παιδί και η γυναίκα του έγκυος στο δεύτερο.

Ελευθέριος Ευαγγέλου

Ανθυπασπιστής και ναυτίλος (χειριστής ραντάρ), 36 ετών (γεννήθηκε το 1980). Έγγαμος με ένα παιδί.

Το χρονικό της τραγωδίας

Στις 02:45 τα ξημερώματα της Πέμπτης, το στίγμα του ελικοπτέρου Agusta Bell 12 χάθηκε.

Το ελικόπτερο Agusta Bell 212 ΠΝ-28 απογειώθηκε από την φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς για νυχτερινή πτήση. Αποστολή του πληρώματος του ελικοπτέρου στο πλαίσιο της άσκησης «Αστραπή» ο εντοπισμός στόχος επιφανείας, δηλαδή πολεμικών πλοίων που για το σενάριο της άσκησης θεωρούνται «εχθρικά».

Το σημείο που σταμάτησε να έχει επαφή με το ραντάρ εστιαζόταν κοντά στη νήσο Κίναρο, η οποία βρίσκεται μεταξύ Αμοργού, Λέρου και Καλύμνου.

Εξονυχιστικές έρευνες γίνονταν από εκείνη την ώρα για τον εντοπισμό των τριών αξιωματικών. Νωρίς το πρωί βρέθηκαν συντρίμμια του ελικοπτέρου πάνω στη νήσο.

Οι σοροί του Κωνσταντίνου Πανανά και του Ελευθέριου Ευαγγέλου εντοπίστηκαν κάποιες ώρες αργότερα, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σημείο της πρόσκρουσης. Η σορός του κυβερνήτη Αναστάσιου Τουλίτση εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου.

Το ελικόπτερο πετούσε σε χαμηλό ύψος λόγω της άσκησης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το σημείο της πρόσκρουσης ήταν σε υψόμετρο 295 μέτρων, υπερδιπλάσιο του ύψους στο οποίο πετούσε το ελικόπτερο μετέχοντας στην άσκηση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο της πρόσκρουσης αποκόπηκε η ουρά του ελικοπτέρου.